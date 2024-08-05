Neuralink вживила чип в мозг еще одному добровольцу

Компания Neuralink вживила чип в мозг второму человек, рассказал ее основатель Илон Маск. Бизнесмен заверил, что все прошло «очень хорошо».

Маск рассказал о работе над мозговыми имплантами в подкасте YouTube-блогера Лекса Фридмана. После операции специалисты подтвердили, что в мозгу второго пациента работают 400 электродов.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», – приводит слова Маска РИА Новости.

Первая операция по вживлению мозгового импланта прошла в январе 2024 года. В марте 29-летний Нолан Арбо рассказал, что научился играть в шахматы на компьютере, управляя курсором силой мысли.

Сан-Франциско, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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