Раненый военкор Поддубный доставлен в Москву

Военный корреспондент Евгений Поддубный, который накануне был ранен в Курской области, доставлен в московский институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ночь на 8 августа в машину Евгения Поддубного ударил украинский FPV-дрон. Некоторое время судьба военкора оставалась неизвестной, но выяснилось, что он выжил, хотя и был тяжело ранен. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

Военкор поблагодарил всех, кто за него переживает, и заверил, что врачи отлично делают свою работу. Его комментарий опубликовал в своем блоге врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube