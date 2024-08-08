российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 августа 2024, 12:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Раненый военкор Поддубный доставлен в Москву

Военный корреспондент Евгений Поддубный, который накануне был ранен в Курской области, доставлен в московский институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ночь на 8 августа в машину Евгения Поддубного ударил украинский FPV-дрон. Некоторое время судьба военкора оставалась неизвестной, но выяснилось, что он выжил, хотя и был тяжело ранен. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

Военкор поблагодарил всех, кто за него переживает, и заверил, что врачи отлично делают свою работу. Его комментарий опубликовал в своем блоге врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия,