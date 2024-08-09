Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

Обстановка в Курской области, в которую прорвались диверсионные отряды ВСУ, признана ЧС федерального характера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», – отметили в ведомстве.

Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. По данным министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий на вчерашний день потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Судя по отчетам военкоров, бои в Курской области продолжаются. В регионе почти каждые два часа объявляется о ракетной опасности или атаках беспилотников. Десятки мирных жителей получили ранения, есть погибшие, в том числе дети.

Москва, Елена Володина

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