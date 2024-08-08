Бои продолжаются: Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Курской области

В Судженском и Кореневском районах Курской области продолжается военная операция по уничтожению украинских вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию России. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий, с 6 августа, потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

«За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в т.ч. танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак», – уточнили в ведомстве.

В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено. Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

Одновременно российские войска наносят авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – пояснили в Минобороны РФ.

Днем 6 августа украинские боевики начали активно прорываться на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. 7 августа власти региона объявили режим ЧС.

Москва, Анастасия Смирнова

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