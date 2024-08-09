Военные преступления: СПЧ потребует от международных организаций признать террористическими действия ВСУ в Курской области

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, обратив внимание на жертвы среди мирного населения.

«И это не случайные жертвы, которые, к сожалению, бывают во время боевых действий – это преднамеренные убийства. Убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб», – отметил Фадеев (цитата по телеграм-каналу СПЧ).

«Это очевидные преступления – правила ведения войны требуют по возможности, чтобы не пострадали объекты религии, искусства, науки. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно. Женевская конвенция запрещает делать мирное население или мирные объекты целями, а то что мы видим, как намеренно охотятся за мирными автомобилями, за беженцами, несомненно, это нарушение Женевской конвенции и мы имеем дело с военными преступлениями», – констатировал сказал Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что международным правом установлена не только личная ответственность за военные преступления, но и ответственность для командиров, которые отдают приказы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса – террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим.

По данным Минобороны РФ, киевский режим с начала атаки на Курскую область 6 августа лишился до 945 военных и 102 единиц бронетехники.

Москва, Елена Володина

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