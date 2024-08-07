Теракт и убийства: СКР возбудил уголовное дело против украинских диверсантов, напавших на Курскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области. Как говорится в сообщении ведомство, случившееся квалифицируется как террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В СК уточнили, что в результате этих преступных действий украинских диверсантов пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.
В соответствии с поручением главы ведомства Александра Бастрыкина следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
Как сообщал «Новый День», бои на границу Курской области продолжаются более суток. Согласно последним данным министерства обороны РФ, и противник за это время лишился до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.
В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей. Есть погибшие.
Москва, Елена Володина
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