Бои продолжаются: Минобороны РФ сообщило новые данные о военной операции в Курской области

В Курской области, где продолжается военная операция по уничтожению украинских боевиков, за сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, подбиты в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово», – отметили в ведомстве.

В то же время авиацией и ракетными войсками наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, украинские боевики прорвались на территорию Курской области утром 6 августа. В настоящее время в регионе, как и в Брянской и Белгородской областях, действует режим контртеррористической операции.

Курск, Анастасия Смирнова

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