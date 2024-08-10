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Суббота, 10 августа 2024, 15:46 мск

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Президент Белоруссии приказал усилить группировки войск на границе с Украиной

Архив. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, подчеркнув, что решение принято после провокации со стороны киевского режима, связанной с атакой украинских беспилотников.

«Учитывая обстановку, складывающуюся в Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооруженными Силами Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы», – говорится в заявлении Хренина, которое приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации. Мы внимательно следим за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения», – подчеркнул глава оборонного ведомства Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщал, что накануне вечером со стороны Украины на территорию Белоруссии залетело несколько воздушных целей.

Минск, Анастасия Смирнова

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