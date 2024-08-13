Потери ВСУ в Курской области выросли: за сутки уничтожено до 420 боевиков и 55 единиц бронетехники

За последние сутки в Курской области потери вооруженных формирований Украины составили до 420 военнослужащих, а также 55 единиц бронетехники. Как сообщает министерство обороны РФ, уничтожены три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский», – отметили в ведомстве.

В то же время отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ.

Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в Минобороны РФ.

Напомним, вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа. С начала нападения в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Курск, Анастасия Смирнова

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