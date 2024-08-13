Киевский режим может располагать так называемой «грязной» ядерной бомбой. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2024».

«Грязная» бомба... Ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», – сказал Кириллов.

В то же время он отметил, что вооруженные силы Украины используют боеприпасы с отравляющими веществами. «Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах», – уточнил генерал-лейтенант, добавив, что отравляющие вещества, уже применяемые ВСУ, могли быть синтезированы только в США, поскольку промышленность других государств на это не рассчитана.

Ранее Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки России предупреждали, что киевский режим не останавливал подготовку «грязной бомбы», применение которой возможно, в том числе, при терактах на территории РФ.

Москва, Елена Володина

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