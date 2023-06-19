СВР получила данные о продолжении на Украине работ по созданию «грязной бомбы»

Манипуляции с партией облученного ядерного топлива с Ровенской АЭС свидетельствуют о продолжении Киевом работ по созданию «грязной бомбы». Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки России.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы – начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории», – цитирует сообщение СВР РИА Новости.

По данным российской разведки, два специальных контейнера перевезли с Ровенской АЭС на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку.

«Исходим из того, что возможное применение ВСУ «грязной ядерной бомбы» будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья», – приводит пресс-департамент СВР слова руководителя службы.

В СВР выразили надежду, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС обратят внимание на действия Киева и усилят «интрузивный» контроль за любой деятельностью киевского режима в ядерной сфере, особенно на Ровенской АЭС и в Чернобыльской зоне отчуждения.

Инспекторы организации посещали станцию в апреле. Тогда замечаний, касающихся гарантий исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, у них не было.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что руководство военной разведки Украины создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории РФ для совершения терактов, в том числе, с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.

Москва, Андрей Дорофеев

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