ФСБ заявила о пресечении покупки килограмма цезия-137 для применения в зоне СВО

ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые пытались приобрести 1 кг радиоактивного цезия-137 и вывезти его за рубеж. По информации спецслужбы, подозреваемые планировали использовать его в ущерб интересам России в рамках спецоперации на Украине. Фигуранты арестованы и уже дают признательные показания.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», – говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметили в ведомстве, члены группы, действуя в интересах иностранного заказчика, в обход запретов пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов «с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 220 (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ) УК России.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», – сообщили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личности задержанных.

Накануне телеграм-канал SHOT сообщал, что двое мужчин были задержаны в подмосковном Щелково при покупке цезия-137 за 10 тысяч долларов у сотрудника одного из НИИ. Отмечалось, что ученый сотрудничал с силовиками и работал под прикрытием. Задержанные планировали переправить радиоактивное вещество за границу, говорилось в публикации.

Москва, Наталья Петрова

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