ФСБ заявила о подготовке военной разведкой Украины терактов с использованием «грязных бомб»

Украинская военная разведка разрабатывала план осуществления на российской территории терактов с использованием «грязных бомб», начиненных радиоактивными материалами. Об этом сегодня сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

О таких планах спецслужбе стало известно в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Выяснилось, что для организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым была создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включили легкомоторную авиацию, которая должна заниматься снабжением диверсионно-разведывательных групп на территории РФ средствами поражения, а также нанесением ударов путем сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ.

«В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», – отметили в ведомстве.

С начала года это подразделение осуществило пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах.

«В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах», – добавили в ФСБ.

Спецслужба также распространила видеозапись, на которой один из задержанных украинских пилотов подтверждает данную информацию.

Москва, Андрей Дорофеев

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