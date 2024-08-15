«Перезагрузка»: в отставку уйдет ещё один московский прокурор

Одновременно с уходом в отставку прокурора Москвы Дениса Попова свой пост покидает московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев. По сведениям депутата Госдумы Александра Хинштейна, накануне он также написал рапорт об увольнении.

Букреев возглавлял ММТП с 2019 года. Как раз в сентябре истекает 5-летний срок его полномочий. Ранее (2016-2019) он был прокурором Самарской области, до этого – начальником управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе.

В сферу ответственности ММТП входит надзор за законностью в сфере деятельности железнодорожного, воздушного, водного транспорта, а также в таможенной сфере на территории Москвы, Подмосковья и еще 11 регионов ЦФО.

Ранее сегодня источники «Интерфакса» сообщили об отставке прокурора Москвы Дениса Попова. Эту информацию подтвердил «Коммерсант».

Москва, Елена Володина

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