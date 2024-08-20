Ещё один банк в Киргизии «заморозил» переводы через Россию

Керемет банк, контрольный пакет акций которого принадлежит министерству финансов Киргизии, временно прекратил осуществление денежных переводов через российские банки.

«Приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков Сбербанк, МТС Банк, Тбанк (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы РФ АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок», – говорится в сообщении Керемет банка.

При этом в кредитном учреждении уточнили, что доступны переводы по международным системам денежных переводов.

Накануне стало известно, что киргизский MBank также прекратил осуществление денежных переводов через российские банки.

Бишкек, Елена Володина

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