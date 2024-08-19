Крупный банк Киргизии приостановил переводы через Россию

Один из крупнейших банков Киргизии MBank приостановил денежные переводы через российские кредитные организации. Об этом сообщается на сайте банка.
«С 16 августа 2024 года денежные переводы через РФ банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок», – говорится в объявлении.
Входящие переводы по рублевым реквизитам будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции.
MBank был в числе тех, которые остановили работу с российскими системами денежных переводов после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Тогда эти меры объяснили волатильностью курса рубля и возможностью резких колебаний валютного рынка.
Бишкек, Зоя Осколкова
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