Выборы губернатора Курской области не перенесут

Выборы губернатора Курской области, намеченные на сентябрь секущего года в единый день голосования, переноситься не будут. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

«Выборы высшего должностного лица должны пройти в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в ЕДГ, если [в будущем] не будет принято иного решения», – сказал он.

Ранее Избирком Курской области сообщил о досрочном голосовании с 28 августа по 5 сентября 2024 года на выборах губернатора региона и совмещенных с ним выборах.

В то же время, сегодня ЦИК России поддержала предложение избирательной комиссии Курской области отложить голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях. Это Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский и Хомутовский районы и город Льгов.

Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, пояснили в комиссии.

Москва, Елена Володина

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