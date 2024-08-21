Выборы губернатора Курской области не перенесут

Выборы губернатора Курской области, намеченные на сентябрь секущего года в единый день голосования, переноситься не будут. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.
«Выборы высшего должностного лица должны пройти в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в ЕДГ, если [в будущем] не будет принято иного решения», – сказал он.
Ранее Избирком Курской области сообщил о досрочном голосовании с 28 августа по 5 сентября 2024 года на выборах губернатора региона и совмещенных с ним выборах.
В то же время, сегодня ЦИК России поддержала предложение избирательной комиссии Курской области отложить голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях. Это Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Суджанский и Хомутовский районы и город Льгов.
Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, пояснили в комиссии.
Москва, Елена Володина
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