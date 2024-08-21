Роскомнадзор объяснил сбои в Telegram и WhatsApp

Сбой в работе ряда Интернет-сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. Об этом сообщил Роскомнадзор.

«21 августа с 14:00 [мск] центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск, атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с мессенджером Telegram сбои регистрировались в Москве, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Примерно та же география у сбоев WhatsApp, по данным сервиса Downdetector.

Москва, Анастасия Смирнова

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