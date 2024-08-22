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Четверг, 22 августа 2024, 19:20 мск

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«Это должно быть прекращено»: глава МАГАТЭ после Курской АЭС отправится в Киев

Фото: официальный сайт МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшие дни посетить Курскую АЭС, а затем отправиться в Киев. В интервью Bloomberg TV Гросси подчеркнул, что АЭС не должна становиться военной целью.

«Кто бы ни стоял за этим, это должно быть прекращено», – констатировал глава МАГАТЭ, обратив внимание, что у таких АЭС, как Курская, нет защитных куполов, поэтому «реактор может быть довольно уязвим».

«Если добавить к этому тот факт, что АЭС (...) находится в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность у меня и МАГАТЭ», – заявил он.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС.

Вена, Светлана Антонова

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