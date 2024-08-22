Путин сообщил о ночной попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС

Сегодня ночью вооруженные формирования пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях.

«Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», – сказал глава государства.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью британским СМИ, что «очень серьезно» оценивает риск того, что Курская АЭС может быть повреждена в результате вторжения ВСУ в Россию. По его словам, станция находится в пределах досягаемости артиллерии с украинских позиций, что вызывает «особую обеспокоенность».

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. В регионе продолжаются бои. По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Москва, Елена Володина

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