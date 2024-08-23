Синоптики подтвердили: Москву снова ожидает жаркий период

В ближайшие выходные в московском регионе установится жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры в воскресенье и начале следующей недели превысят климатическую норму на 6-7°.

В субботу, 24 августа, местами возможен кратковременный дождь. В ночное время воздух остынет в Москве до 11...13°, по области – до 9...14°. Днем в столице до 24...26°, в Подмосковье 22...27°.

В воскресенье, 25 августа, осадки не ожидаются. В дневное время в Москве прогнозируется до 27...29°, по области – до 25...30°.

В понедельник и вторник, 26 и 27 августа, также без осадков. Ночью 12...17°, днем 25...30°.

Москва, Светлана Антонова

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