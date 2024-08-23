В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено экстренное погодное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы в столице ожидается ливневый дождь и гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду.
Согласно прогнозу, ненастье продлится до конца сегодняшних суток. Аналогичные предупреждение действует также в Московской области.
В МЧС рекомендуют быть особенно внимательными в период ненастья.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»