В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено экстренное погодное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы в столице ожидается ливневый дождь и гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу, ненастье продлится до конца сегодняшних суток. Аналогичные предупреждение действует также в Московской области.

В МЧС рекомендуют быть особенно внимательными в период ненастья.

Москва, Светлана Антонова

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