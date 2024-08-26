На Украине в результате ударов ВС РФ пострадали 15 областей

В результате сегодняшних российских ударов по критически важным энергетическим объектам пострадали 15 областей Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Есть повреждения в ряде регионов. «Укрэнерго» вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», – уточнил он.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что сегодня утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», – уточнили в ведомстве.

Киев, Анастасия Смирнова

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