На Украине в результате ударов ВС РФ пострадали 15 областей

В результате сегодняшних российских ударов по критически важным энергетическим объектам пострадали 15 областей Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Есть повреждения в ряде регионов. «Укрэнерго» вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», – уточнил он.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что сегодня утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», – уточнили в ведомстве.
Киев, Анастасия Смирнова
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