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Понедельник, 26 августа 2024, 14:02 мск

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Армия России нанесла массированный удар по критически важным энергетическим объектам Украины

Сегодня утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Как говорится в сообщении министерства обороны, все назначенные цели поражены.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

В зоне специальной военной операции продолжили улучшать позиции почти на всех направлениях. За сутки в общей сложности уничтожено порядка 2000 боевиков, десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Самые существенные потери противник несет на фронтах в Донецкой народной республике. В частности, подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка. При этом отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На этом направлении противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

В то же время подразделения группировки войск «Центр» также продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ около Дзержинска, Тарасовки, Журавки, Воздвиженки, Новожеланного и Яснобродовки. Были отражены семь контратак. Потери противника составили до 585 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, бронетранспортер, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты французская управляемая авиационная бомба «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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