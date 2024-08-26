Призывал убивать русских: в Москве вынесен заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане

Сегодня Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который признан иноагентом и экстремистом в РФ, за призыв убивать русских. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, дипломат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Установлено, что Врублевский*, занимая пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, сделал во время интервью побуждающее к насильственным действиям заявление, формирующее презрительное и враждебное отношение к гражданам России. Видеозапись, в которой дипломат призывал убивать русских, была размещена в свободном доступе в сети Интернет.

Суд приговорил экс-посла к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело рассмотрено заочно, поскольку Врублевский* находится в международном розыске.

* внесен в список иноагентов, а также экстремистов и террористов

Москва, Светлана Антонова

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