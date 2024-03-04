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Понедельник, 4 марта 2024, 13:30 мск

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Московский суд заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Дипломат заочно арестован на две месяца. Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания в России.

Как сообщал «Новый День», в 2022 году Врублевский спровоцировал громкий скандал. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором украинский посол заявляет, что украинский режим старается убить как можно больше русских сейчас, чтобы меньше пришлось «убивать нашим детям». Скандальное заявление дипломат сделал в интервью одному из казахстанских блогеров.

После скандала Врублевский был уволен.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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