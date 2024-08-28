«Ночь выборов»: ведущие политические эксперты подведут итоги единого дня голосования

В Москве завершается подготовка к юбилейному десятому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов»: ведущие эксперты подведут итоги единого дня голосования. Как заявили организаторы, на этот раз поствыборное мероприятие пройдет на площадке «Красного Октября».

Как отметила председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август, запланированы выступления экспертов, круглые столы, прямые включения из регионов РФ, брифинги. В течение марафона состоятся пресс-конференции парламентских партий и Независимого общественного мониторинга, где подведут итоги избирательной кампании, а также круглые столы, посвященные развитию избирательной системы в России и зарубежом, ведению электоральных кампаний в условиях информационной войны.

По ее словам, с 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более 6000 человек, в том числе ведущие политические эксперты. «За семь лет «Ночь выборов» набрала более 80 млн просмотров, а трансляция, несмотря на все попытки изолировать Россию – доступна для просмотра в любой точке мира», – уточнила Август.

Руководитель Комитета по политтехнологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгения Стулова со своей стороны пояснила, что за последние годы появились серьезные новации в избирательной системе России, что позволило обеспечить конкурентность и эффективную систему общественного наблюдения.

«За последние 30 лет российская электоральная система прошла серьезный путь, который ведущие европейские системы проходили за 200 лет. По динамике, скорости развития и другим параметрам наша система – одна из самых передовых. Другим государствам мира нужно учиться у российской избирательной системы, которая является открытой, публичной и обеспечивает реальную реализацию избирательных прав граждан РФ максимально удобным форматом – будь то ДЭГ или многодневное», – подчеркнула Стулова.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов обратил внимание, что Россия находится в числе мировых лидеров в области цифровизации процедуры волеизъявления граждан. «В Великобритании, Австралии, Нидерландах, Финляндии и других странах отказались от технологии интернет-голосования, хотя оно проводилось в пилотных режимах», – отметил он.

Как предполагается, на площадке «Ночи выборов» будет работать Ситуационный центр Общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов.

Организаторами Всероссийского марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша» выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Экспертные клубы России.

Программа и подробная информация о марафоне на сайте: ночьвыборов.рф.

Москва, Светлана Антонова

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