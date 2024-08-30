Forbes назвал богатейших женщин России: в списке три новых имени

Рейтинг богатейших россиянок с состоянием более $1 млрд по версии журнала Forbes пополнили три персоны, а лидером списка вновь оказалась совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, хотя её позиции, по мнению издания, не кажутся уже незыблемыми. Новичками стали Наталья Луценко ($1,25 млрд), Людмила Коган ($1 млрд) и Екатерина Федун ($1 млрд).

Луценко заняла пятое место. По данным Forbes, основу её состояния составляет 50-процентная доля в капитале агропромышленной группы «Содружество», одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур с выручкой $3,6 млрд. Другой половиной компании владеет её муж Александр.

Наследница известного петербургского бизнесмена Владимира Когана, умершего в 2019 году, Людмила Коган оказалась на шестом месте в списке богатейших женщин России, благодаря акциям банка «Уралсиб», входящего в топ-20 крупнейших кредитных учреждений РФ.

Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна, заняла восьмое место в рейтинге. Ей принадлежит примерно 1,2% в капитале ЛУКОЙЛа. Согласно расчетам Forbes, с 2018 года Екатерина получила более 30 млрд рублей дивидендов до вычета налогов.

Лидером рейтинга по-прежнему остается основательница и совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивается $5,5 млрд. Но ее позиция, как пишет Forbes, в качестве безусловного лидера списков богатейших женщин уже не выглядит так незыблемо, как в предыдущие годы. Объединение активов Wildberries и рекламного холдинга Russ обернулось публичным скандалом и обвинениями в «рейдерском захвате».

На второй строчке списка частный инвестор Татьяна Литвиненко – супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко – получила от мужа в мае 2022 года 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Forbes оценил ее НДФЛ за 2023 год в 2,9 млрд рублей – такие налоговые выплаты связаны с получением дивидендного дохода от «Фосагро» размером 19,4 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров частный инвестор Варвара Скоч – дочь партнера бизнесмена Алишера Усманова Андрея Скоча, который сейчас официально ничем не владеет. Её состояние оценивается в $2,2 млрд.

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – Елена Батурина сейчас на 4-й строчке рейтинга с капиталом в $1,3 млрд. На сайте её фонда указано, что теперь бизнесвумен и филантроп проживает в Австрии.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube