Прокурор Москвы ушёл в отставку

Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности, которую занимал почти пять лет, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», – сказал собеседник агентства.

О предстоящей отставке Попова сообщалось в середине августа. Источники федеральных информагентств утверждали, что прокурор подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию, а указ о его увольнении уже подписал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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