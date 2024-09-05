Прокурор Москвы ушёл в отставку

Прокурор Москвы Денис Попов освобожден от должности, которую занимал почти пять лет, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Денис Попов покинул прокуратуру Москвы. Он попрощался с коллективом», – сказал собеседник агентства.
О предстоящей отставке Попова сообщалось в середине августа. Источники федеральных информагентств утверждали, что прокурор подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию, а указ о его увольнении уже подписал глава государства.
Москва, Светлана Антонова
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