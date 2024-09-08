Явка на выборах губернатора Кузбасса достигла почти 60%

Явка избирателей на выборах высшего должностного лица в Кемеровской области достигла почти 60% жителей региона, обладающих правом голоса, что является одним из самых высоких показателей в России. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

В регионе роходят досрочные выборы губернатора и депутатов 14 муниципалитетах. Всего в Кузбассе работают 1549 постоянных участковых избирательных комиссий, а также 11 временных УИК. Контроль за выборами проводит Центр общественного наблюдения, на всех участках работают более 2,5 тысячи наблюдателей.

На пост главы региона претендуют врио губернатора Илья Середюк, а также представители парламентских партий – Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер («Новые люди») и Юрий Скворцов («Справедливая Россия – За правду»).

Кемерово, Светлана Антонова

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