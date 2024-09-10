Мосгоризбирком подумает об упрощении выдачи бумажных бюллетеней на выборах

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) подумают об упрощении процедуры выдачи бумажных бюллетеней на выборах, для получения которых в единый день голосования избирателям заранее приходилось направлять специальное заявление.

«Возможно. Подумаем. Сейчас сказать не готов, но подумаем. (...) Все может быть», – сказал заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут в комментарии «Интерфаксу», отвечая на вопрос, возможно ли в будущем упростить процедуру подачи предварительного заявления об отказе от дистанционного голосования и о получении бумажного избирательного бюллетеня.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избирателям были доступны все способы волеизъявления: онлайн и на избирательных участках. При этом голосование бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы в столице было организовано по предварительному заявлению, которое можно было подать до 2 сентября включительно.

Всего в выборах столичных депутатов приняли участие 3 155 663 человека. Онлайн или с помощью цифровых терминалов проголосовали в общей сложности 3 009 865 москвичей. Бумажными бюллетенями воспользовались только 145 820 человек.

Москва, Светлана Антонова

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