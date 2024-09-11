Экстремист: Стрелкову дважды отказали в отправке в зону СВО

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный к четырем годам за публичные призывы к экстремизму, дважды писал заявления об отправке в зону военной операции, однако оба раза их не приняли. Об этом говорится в письмах Стрелкова, которые опубликовала его супруга Мирослава Регинская.

«Тут довольно много людей «обрадовали» меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я, якобы, «подписал контракт» на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз – с мотивировкой «полковники нам не нужны», – даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», – говорится в письме бывшего министра обороны ДНР.

Адвокат Александр Молохов, которого цитирует РБК, пояснил, что Стрелков осужден по «экстремистской» статье, поэтому его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.

В конце января 2024 года Московский городской суд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорил его четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Москва, Алена Володина

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