Суд продлил арест для бывшего главы департамента культуры Москвы

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста бывшего министра правительства Москвы, экс-руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича, на срок 3 месяца 6 суток, до 22 декабря 2024 года», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, бывший чиновник был арестован в середине июля по делу о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере по девяти эпизодам. По версии следствия, за взятки чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, причем, действовал в составе организованной группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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