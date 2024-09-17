Директор парка «Патриот», обвиняемый в мошенничестве, освобожден из СИЗО

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, обвиняемый в крупном мошенничестве, освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

«Суд изменил в отношении Ахмедова меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме», – пояснили «Интерфаксу» в суде.

По сведениям ТАСС, Ахмедов дал показания на экс-замминистра обороны РФ Павла Попова и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

О задержании Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в рамках дела об особо крупном мошенничестве в начале августа сообщил Следственный комитет России. По версии ведомства, фигуранты дела причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за его счет, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. Попов был арестован до 29 октября по подозрению в особо крупном мошенничестве и хищениях.

Москва, Светлана Антонова

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