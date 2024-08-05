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Понедельник, 5 августа 2024, 15:36 мск

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Главу парка «Патриот» и генерала Минобороны задержали по делу о мошенничестве

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, оба фигуранта вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на работу парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

По ходатайству следствия суд избрал Ахмедову меру пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения Шестерову суд рассмотрит в ближайшее время.

Как отметили в СКР, уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц Минобороны, парка ВС РФ «Патриот» и конгрессно-выставочного центра расследуется в Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ РФ. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее СМИ сообщали о проведении 23 июля в парке «Патриот» следственных действий. Оперативники изъяли интересующие их документы. Источник ТАСС рассказал, что работа силовиков связана с хищением более 40 млн рублей при госзакупках. В то же время Mash сообщал, что следственные действия могут быть связаны с делом в отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Парк «Патриот» был построен под его руководством.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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