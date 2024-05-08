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Среда, 8 мая 2024, 17:31 мск

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Мосгорсуд оставил под стражей бывшего замглавы минобороны РФ Тимура Иванова

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного суда столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, апелляционная жалоба заявителя о замене избранной меры пресечения на домашний арест либо иную, не связанную с содержанием под стражей, оставлена без удовлетворения. Иванов останется под арестом до 23 июня 2024 года.

Второй фигурант по делу о получении взятки экс-заместителя министра обороны Сергей Бородин также остается под стражей до 23 июня.

Напомним, Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – более 1 млрд рублей, за что может грозить до 15 лет лишения свободы. Также были арестованы бизнесмен Сергей Бородин как соучастник преступления, и совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин за дачу взятки. По версии следствия, фигуранты «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.

Ранее ряд экспертов не исключили, что арест Иванова мог носить политический характер в преддверии предстоящей ротации власти после инаугурации президента РФ. По их мнению, этот скандал подрывает позиции действующего министра обороны Сергея Шойгу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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