Россия готова возобновить ядерные испытания вслед за США

Россия не намерена возобновлять ядерные испытания, если от этого воздержится Вашингтон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, полигон на Новой Земле полностью готов.

«Ничего не поменялось (в позиции России о возможности проведения ядерных испытаний. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов в плане проведения испытаний будут воздерживаться США», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

«Я обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере», – отметил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ сообщал, что Россия и Китай продолжают работу над соглашением об отказе первыми применять ядерное оружие. По его словам, Москва согласна с предложением Пекина, но заявления западных стран расшатывают ситуацию.

Москва, Анастасия Смирнова

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