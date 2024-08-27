Москва и Пекин обсуждают отказ первыми использовать ядерное оружие

Россия и Китай работают над соглашением об отказе первыми применять ядерное оружие, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва согласна с предложением Пекина, но заявления западных стран расшатывают ситуацию.

Китайская сторона предложила подписать подобное соглашение в 1994 году. Обсуждения шли все это время на разных площадках, и Москва видит «здравые зерна» в этой инициативе.

Осталось решить вопрос, как эта концепция «вписывается в текущие обстоятельства на международной арене». Замминистра отметил, что западные страны публично и громко делали заявления, которые показывают их неготовность подписаться под подобным документом.

«Эта инициатива обусловлена серьезной и глубокой озабоченностью в Пекине в связи с деструктивными процессами в сфере международной безопасности, которые запущены США и другими западниками в последние годы. Вопрос о судьбе этого соглашения, прежде всего, должен адресоваться не нам, а именно западным участникам, они категорически не приемлют эту китайскую идею», – цитирует дипломата «Интерфакс».

Запад во главе с США неоднократно обвинял Россию в создании угрозы ядерного конфликта. При этом, в Вашингтоне несколько раз звучало мнение о возможности нанесения США превентивного ядерного удара. Аналитики предупредили, что Штаты готовят почву для того, чтобы вынудить Россию первой использовать ядерное оружие.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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