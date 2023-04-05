В США назвали неизбежной ядерную войну с Россией

Ядерная война между США и Россией неизбежна, заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его мнению, виной всему высокомерная и безответственная политика Вашингтона.

Руководство США планомерно убедило Россию в своем намерении уничтожить ее как преграду на пути к мировой гегемонии. Москве не осталось другого пути, только готовиться к ядерному удару по своей территории. При этом, Вашингтон обвиняет Москву в нагнетании напряженности.

«Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, настолько безответственен, настолько глуп, чтобы убедить Москву в том, что намерен уничтожить Россию. Огромный провал внешней политики США привел Россию к такому отчаянному выводу. Это последствия высокомерия неоконсерваторов, которые контролируют политику США», – написал Робертс в своей статье.

Он заявил, что не видит выхода из ситуации, поэтому ядерная война неизбежна. Теперь Россия не поверит заверениям США о мирных намерениях, даже если те вернутся к разумной политике. Единственный шанс избежать апокалипсиса – сменить руководство в Вашингтоне и наладить диалог с Москвой.

«Если бы русофобские мозговые центры закрылись, а новый президент отправился в Москву и согласился на восстановление всех нарушенных договоренностей, оттянул НАТО от границ России, ядерную войну можно было предотвратить. Но можете ли вы представить, чтобы Вашингтон занимался подобным? Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы дают гарантию, что у вас его нет», – подвел итог эксперт.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения о ядерной угрозе из России являются частью западной пропаганды. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не является поводом для применения ядерного оружия согласно российской доктрине. Заместитель генсека ООН Изуми Накамицу на том же заседании назвал максимальным риск применения ядерного оружия.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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