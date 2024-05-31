российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2024, 09:55 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Экс-аналитик ЦРУ: США пытаются вынудить Россию применить ядерное оружие

Фото: Минобороны РФ

Вашингтон стремится разными способами спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, чтобы затем ударить в ответ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, что одной из целей заявлений [президента США Джо] Байдена может быть попытка принудить Россию к использованию тактического ядерного оружия, чтобы потом обосновать применение ядерного оружия Америкой», ― сказал Джонсон в беседе с «Известиями».

США поставляют ВСУ дальнобойные ракеты HIMARS, которые представляют собой угрозу безопасности российской территории далеко за пределами граничащих с Украиной областей. По мнению Джонсона, только этот факт может стать причиной эскалации вооруженного конфликта, который Россия старается сдерживать.

«Я знаю, что ЦРУ предупреждает Белый дом, что предлагаемая политика санкционирования ударов внутри России, скорее всего, подтолкнет РФ к ответным действиям и эскалации, чего она еще не делала. <...> Минобороны также проявляет некоторую нерешительность, поскольку признает возможность эскалации», ― добавил собеседник издания.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Вместе с тем министр высказал убеждение, что поставки истребителей никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения – эти самолеты будут так же уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые западными странами на Украину.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Харрис заявила о контроле неба Европы военной авиацией США в течение 80 лет / Трамп обвинил администрацию Байдена в «причастности» к решению присяжных / Трамп признан виновным в подлоге финансовых документов / СМИ: Байден тайно разрешил Киеву наносить удары американским оружием вглубь России / Пентагон продолжает настаивать, что его оружие не предназначено для ударов по России. Захарова отреагировала / США требуют разрыва отношений Евросоюза с Китаем / СМИ: Зеленский* начал неприкрытые нападки на Байдена и Си Цзиньпина / Танкисты ВСУ заявили о непригодности Abrams для современного боя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Донбасс vs Киев, США,