Экс-аналитик ЦРУ: США пытаются вынудить Россию применить ядерное оружие

Вашингтон стремится разными способами спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, чтобы затем ударить в ответ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, что одной из целей заявлений [президента США Джо] Байдена может быть попытка принудить Россию к использованию тактического ядерного оружия, чтобы потом обосновать применение ядерного оружия Америкой», ― сказал Джонсон в беседе с «Известиями».

США поставляют ВСУ дальнобойные ракеты HIMARS, которые представляют собой угрозу безопасности российской территории далеко за пределами граничащих с Украиной областей. По мнению Джонсона, только этот факт может стать причиной эскалации вооруженного конфликта, который Россия старается сдерживать.

«Я знаю, что ЦРУ предупреждает Белый дом, что предлагаемая политика санкционирования ударов внутри России, скорее всего, подтолкнет РФ к ответным действиям и эскалации, чего она еще не делала. <...> Минобороны также проявляет некоторую нерешительность, поскольку признает возможность эскалации», ― добавил собеседник издания.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать передачу ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Вместе с тем министр высказал убеждение, что поставки истребителей никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения – эти самолеты будут так же уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые западными странами на Украину.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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