Сентябрь в европейской России оказался «суперлетним»

Погода в сентябре в европейской части России соответствовала среднемноголетним значениям, характерным для июня, что позволяет его назвать четвертым летним месяцем. Об этом сказал научный руководить Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

«Нынешний сентября – просто суперлетний месяц. Средняя месячная температура на европейской территории соответствовала средней июньской температуре. Поэтому утверждение, что это четвертый летний месяц – это просто абсолютно так», – сказал он.

По данным Гидрометцентра, сентябрь 2024 года в московском регионе стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, опередив прошлогодний сентябрь, который также был аномально теплым и оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, начиная с конца 18-го века.

Москва, Светлана Антонова

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