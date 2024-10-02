Угроза окружения: ВСУ заявили об отступлении из Угледара

Вооруженные формирования Украины подтвердили отступление из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Оперативное командование подразделений ВСУ заявило, что российские удары «истощили оборону» и «возникла угроза окружения города».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», – говорится в заявлении, которое цитируют украинские СМИ.

Советник главы ДНР Ян Гагин со своей стороны сообщил, что на администрации Угледара уже установлен флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. «Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно – там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские войска взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, подразделения ВСУ хаотично пытаются покинуть город.

Стоит отметить, что Угледар находится примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецкаи является ключевым логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит в дальнейшем развивать наступление в сторону Запорожья и Курахова.

Угледар, Светлана Антонова

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