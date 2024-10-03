Цена ошибки – катастрофа: МИД России оценил риск прямой войны ядерных держав

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об опасности недооценки прямого вооруженного столкновения ядерных держав. По его словам, проблема в способности Запада «здраво оценить последствия своего курса».

«Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории. Права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может, потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа», – пояснил дипломат, сравнивая нынешнюю ситуацию с карибским кризисом.

«То, что мы действуем уверенно и абсолютно безошибочно, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Вопрос в том, способны ли люди на той стороне здраво оценить последствия своего курса», – подчеркнул Рябков.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube