российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 октября 2024, 18:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Эрдоган поздравил Путина и подтвердил свой визит на саммит БРИКС

Реджеп Тайип Эрдоган. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свой визит в РФ на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября.

«Подтверждена договорённость о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, в ходе разговора лидеры государств также выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке.

При этом Эрдоган «тепло поздравил» Путина с днём рождения, отметила пресс-служба Кремля.

Анкара – Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

В отелях Турции персонал будет следить за количеством еды на тарелках гостей / Эрдоган оценил перспективы мирного разрешения украинского кризиса / Турция вдвое сократила импорт российской нефти / Снятие санкций с России: Анкара озвучила повестку возможных переговоров по Украине / Турецкие банки сворачивают связанные с Россией сделки / США создают атмосферу недоверия к России с помощью санкций, заявили в Турции / Турция накажет немецкого поставщика из-за задержки оборудования для АЭС «Аккую» / Ущерб экономике Турции от санкций США оценили в два миллиарда долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир, Турция,