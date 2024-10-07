Эрдоган поздравил Путина и подтвердил свой визит на саммит БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свой визит в РФ на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября.

«Подтверждена договорённость о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, в ходе разговора лидеры государств также выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Обсуждены некоторые актуальные двусторонние и международные темы, включая опасное развитие обстановки на Ближнем Востоке.

При этом Эрдоган «тепло поздравил» Путина с днём рождения, отметила пресс-служба Кремля.

Анкара – Москва, Елена Володина

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