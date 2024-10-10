Сделка завершена: российский и белорусский бизнес Unilever перешел к производителю «Дихлофоса»

Бизнес крупной британской компании Unilever в России и Беларуси, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле, перешел под контроль группы «Арнест» Алексея Сагала. Как сообщила пресс-служба российской компании, сделка завершена.

В пресс-релизе отмечается, что выбор группы «Арнест», как покупателя российских активов британской компании, является следствием многолетнего эффективного сотрудничества – «Арнест» более 17 лет выпускал для компании Unilever косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Со своей стороны компания Unilever также официально сообщила о завершении сделки и уходе из России и Белоруссии.

Сумма сделки не называется. Источник РБК сообщал, что российские активы Unilever с учетом дисконта оцениваются в 35-40 млрд рублей.

Компания Unilever выпускала пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в 2023 году «Арнест» выкупил российский бизнес нидерландской пивоваренной компании Heineken официально за 1 евро, получив в собственность семь заводов в РФ. При этом российская компания взяла на себя обязательства погасить долг подразделения Heineken перед головной структурой в размере 100 млн евро.

Осенью 2022 года Алексей Сагал также приобрел российские заводы по производству алюминиевых банок у американской корпорации Ball в Московской, Ленинградской и Челябинской областях за $530 млн.

ГК «Арнест» выпускает моющие и чистящие средства, косметические товары, а также аэрозоли, в том числе освежители воздуха Symphony, средства против насекомых «Дихлофос» и другую продукцию.

Москва, Анастасия Смирнова

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