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Правительство РФ одобрило продажу российского бизнеса британской Unilever

Крупный производитель товаров повседневного спроса Unilever получил одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. О положительном решении сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа. По словам собеседника издания, стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35-40 млрд рублей с учетом дисконта.

Покупатель «определен, но не назван», говорит источник, не раскрывая других деталей. Ранее в августе сообщалось, что сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Компания Unilever выпускает пищевую продукцию и мороженое, косметику и бытовую химию. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и др.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / правительство РФ

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