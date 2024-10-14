Вирус Марбург могут использовать для создания биологического оружия – Онищенко

Вирус Марбург могут использовать для создания биологического оружия в военных и террористических целях. Об этом заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это вирус первой группы. По своей вирулентности, по опасности, это вирус, который входит в список тех естественных биологических живых существ, вероятных биологических агентов для разработки и применения биологического оружия в военных, террористических, в каких хотите целях…» – сказал он сегодня на пресс-конференции в Москве.

Онищенко обратил внимание, что вирус Марбург опасен тем, что заболевание начинается без продромального периода, когда проявляются его симптомы. «Что такое продромальный период? Когда вы заболеваете гриппом, условно говоря, сначала недомогание, потом вялость, потом температура… И где-то на третий, четвёртый, седьмой день появляется... А тут сразу бах, и всё», – пояснил академик.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в России идет подготовка к клиническим испытаниями вакцины от лихорадки Марбург. «В настоящий момент идет наработка серии вакцины и подготовка пакета документов для получения соответствующего разрешения», – уточняли в ведомстве.

Москва, Елена Володина

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