российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2024, 14:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Армия России отразила 8 контратак ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны РФ

В Курской области российские войска за последние сутки отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. Как уточнили в министерстве обороны РФ, в результате боев на этих участках фронта ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» и два автомобиля.

В то же время, как говорится в сводке ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад противника около Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

При этом ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 15-ти бригад ВСУ в районах 19-ти населенных пунктов Курской области.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В общей сложности за сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР «Stryker» американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.

Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские войска освободили почти половину территории Курской области, которую захватили украинские вооруженные формирования после своего вторжения 6 августа.

Курск, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ атаковали Брянскую область 16-ю дронами / Франция раскрыла объем военной помощи Украине / В Европе одобрили крупный кредит для Киева за счет замороженных активов России / Алаудинов сообщил об освобождении половины захваченной ВСУ территории Курской области / Глава ДНР сообщил о скором освобождении Дзержинска / Российские войска остановили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области / Армия России взяла под контроль ещё один населенный пункт в ДНР / ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому ВСУ и складам с беспилотниками

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,