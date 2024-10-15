Армия России отразила 8 контратак ВСУ в Курской области

В Курской области российские войска за последние сутки отразили восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. Как уточнили в министерстве обороны РФ, в результате боев на этих участках фронта ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» и два автомобиля.

В то же время, как говорится в сводке ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад противника около Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

При этом ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 15-ти бригад ВСУ в районах 19-ти населенных пунктов Курской области.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В общей сложности за сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР «Stryker» американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.

Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские войска освободили почти половину территории Курской области, которую захватили украинские вооруженные формирования после своего вторжения 6 августа.

Курск, Светлана Антонова

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