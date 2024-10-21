«Аномалии с приростом голосов»: в Кремле назвали несвободными выборы в Молдавии

В Кремле считают несвободной избирательную кампанию в Молдавии, где накануне граждане республики выбирали президента и голосовали на референдуме о евроинтеграции страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия проведения кампании свидетельствуют о многочисленных нарушениях прав жителей Молдавии, а предварительные итоги – о большом числе противников курса действующего президента Майи Санду.

Как сказал представитель Кремля, обращает на себя внимание, что «в условиях несвободной избирательной кампании, которая имела место, в условиях, когда оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом, когда они преследовались, их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывали СМИ, блокировались интернет-ресурсы и так далее и тому подобное».

«Те показатели (подсчета голосов), которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов», – констатировал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Первое то, что мы видим, – это, конечно, такие, скажем так, механические труднообъяснимые темпы прироста голосов за Санду и в пользу тех участников референдума, которые высказываются за ориентацию на Евросоюз. Собственно, любой мало-мальски понимающий суть политических процессов наблюдатель может отфиксировать эти аномалии с приростом этих голосов», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Накануне в Молдавии прошел первый тур выборов президента Молдавии. Во второй тур вышли действующий президент Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Одновременно с президентскими выборами в стране проходил конституционный референдум о европейской интеграции Молдавии, против которой, согласно предварительным данным после обработки 91% протоколов (1,265 млн голосов из 1,48 млн проголосовавших), высказались 53,5% граждан республики.

Москва – Кишинев, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube