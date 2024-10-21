Курск, YouTube и мигранты: эксперты назвали главные страхи россиян последнего времени

В последние три месяца у россиян появились новые страхи, в числе которых вторжение украинских формирований в Курскую области, замедление популярного видеохостинга YouTube и миграционная проблема. Об этом свидетельствуют результаты исследования коммуникационной компании КРОС. В очередном докладе «Национальный индекс тревожностей», подготовленном по итогам третьего квартала 2024 года, эксперты также выявили неожиданные причины для беспокойства граждан.

Главным поводом для «тревожности» стала ситуация в Курской области, вызванная вторжением ВСУ. По подсчетам КРОС, суммарный «индекс тревожности», связанный с этой темой, превосходит все остальные страхи этого года – диверсии и беспилотники. Тревогу вызывает как сам факт боевых действий, так и его последствия – эвакуация местных жителей и разрушения инфраструктуры, отмечает газета «Коммерсантъ», которая приводит выводы доклада экспертов.

На втором месте по общему уровню тревожности оказались проблемы в работе видеохостинга YouTube. Причем по «индексу приживаемости» эта тема стала первой, с большим отрывом обогнав не только все страхи третьего квартала, но и любые другие тревоги за всю историю исследований с 2019 года. По данным КРОС, в соцсетях ее обсуждали более чем в девять раз активнее, чем в СМИ. «Пользователи выражали тревогу, что им приходится менять привычки и искать видеоканалы, которые они смотрели раньше, на других хостингах или учиться пользоваться инструментами обхода ограничений», – говорится в докладе.

Замыкает тройку лидирующих страхов нелегальная миграция. По мнению экспертов, эта тревожность обострилась в связи с законодательной активностью Госдумы, которая выступила с целым «пакетом» новых запретов для приезжих. Опасения по поводу криминализации мигрантской среды – привычное для российского информпространства явление, но на этот раз их усиливает скепсис по поводу эффективности законодательных мер: якобы вводимые ограничения не решат проблему криминала, но при этом приведут к усилению дефицита на рынке труда, констатируют в КРОС.

Среди неожиданных тревожностей авторы доклада выделяют страхи из-за распространения в России подростковой субкультуры квадроберов, а также из-за запрета пропаганды отказа от деторождения – чайлдфри. Самым необычным поводом для беспокойства в третьем квартале оказался развод исполнителя патриотических песен Shaman. По «индексу приживаемости» опасения за личную жизнь Ярослава Дронова вышли на третье место, вызвав «шоковую реакцию в соцсетях». Пользователи выразили разочарование, так как он все время выступал за семейные ценности, а теперь заставил усомниться в искренности как своих позиций, так и творчества.

Напомним, на сайте РИА «Новый День» проходило голосование на тему, оправдано ли закрытие YouTube в России. Большинство участников опроса считают, что это не выгодно РФ и может вызывает недовольство в обществе.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube